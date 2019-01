OFICIAL: Hagi a dat afara un titular de la Viitorul! Anunt al clubului: "Ii multumim pentru evolutiile sale"

Viitorul lui Hagi s-a despartit de fundasul Srdjan Luchin (32 de ani).

FC Viitorul s-a despartit de unul dintre fundasii de baza din prima parte a sezonului. Clubul a anuntat rezilierea contractului cu Srdjan Luchin, jucator in varsta de 32 de ani, care a jucat 13 meciuri si a marcat un gol.



Luchin mai avea contract cu Viitorul pana in luna iunie, dar cele doua parti au convenit asupra rezilierii.



Luchin a mai jucat de-a lungul carierei la Poli Timisoara, Dinamo, Botev Plovdiv, FCSB, Levski Sofia si CFR. El are 11 meciuri pentru nationala Romaniei si un gol marcat.