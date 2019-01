O zi din viata lui Floyd 'Money' Mayweather! Conac in Las Vegas, Rolls Royce si avion privat! Intalnire surpriza la un meci de NBA!

Mayweather nu rateaza ocazia de a se lauda cu stilul sau de viata.

Floyd 'Money' Mayweather le-a prezentat fanilor sai de pe Instragram cum decurge o zi normala din viata lui. El a calatorit recent din Las Vegas sa urmareasca meciul de NBA dintre Los Angeles Clippers si Charlotte Hornets. "Astazi va voi introduce in lumea mea. O sa ma urmariti pe tot parcursul zilei de azi. Urmati-ma".

Fostul campion, neinvins in intreaga sa cariera, s-a urcat la volanul unui Rolls-Royce Cullinan in valoare de 250.000 de lire, vehicul ce are o functie speciala: usa pasagerului se poate inchide fara ca soferul sa o atinga. Din luxoasa masina, el s-a urcat in avionul privat care l-a transportat catre Los Angeles. In drumul spre Staples Center, Mayweather s-a asigurat ca fanii observa ceasul de 145.000 de lire, accesoriu cumparat din averea sa estimata la 800 milioane de dolari.

Floyd Mayweather a avut parte si de o supriza in arena, acolo unde s-a intalnit cu fostul sau adversar, Manny Pacquiao. Cei doi s-au salutat si au atras atentia tuturor fanilor prezenti.