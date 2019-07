ULTIMA ORA | Juventus a luat decizia in privinta lui Branescu! Ce se intampla cu portarul roman

Portarul roman, Laurentiu Branescu, a fost imprumutat de Juventus Torino la Kilmarnock in Scotia. El va juca urmatorul sezon la echipa lui Angelo Alessio.

Branescu a fost adus de Juventus de la Ramnicu Valcea in 2012, insa nu a prins prima echipa si a fost imprumutat in urmatorii ani la mai multe echipe precum Omonia Nicosia, Dinamo Bucuresti, HNK Gorica si Zalgiris. In urmatorul an se va lupta pentru postul de titular cu veteranul James MacDonald.

"Sunt foarte fericit sa fiu aici si sper sa iau parte la ceea ce speram ca va fi un nou sezon grozav. M-am simtit foarte bine primit pana acum si abia astept sa joc in fata fanilor Killie" a spus Branescu pentru site-ul oficial al clubului.

