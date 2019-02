Laurentiu Branescu, imprumutat din nou de Juventus! Unde a ajuns fostul portar al lui Dinamo

Laurentiu Branescu nu are loc langa Ronaldo la Juventus.

La 24 de ani, Branescu nu isi gaseste locul! Fostul portar al lui Dinamo a fost imprumutat din nou, de aceasta data in Lituania, la Zalgiris Vilnius, pana in vara. In tur, Branescu fusese imprumutat la Gorica, in Croatia.

Branescu mai are contract cu Juventus pana in vara si sunt sanse mari sa devina liber de contract.

El a fost transferat de italieni in 2011 de la Ramnicu Valcea, insa de atunci a fost imprumutat pe rand la Juve Stabia, Virtus Lanciano, Haladas, Omonia Nikosia, Dinamo Bucuresti si Gorica.