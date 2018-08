Adio, Ronaldo! Branescu n-a fost pastrat de Juventus. Cu cine a semnat

Laurentiu Branescu nu va fi pastrat de Juventus pentru echipa secunda, asa cum se credea initial.

Supercampioana din Serie A l-a imprumutat in Croatia, la nou-promovata HNK Gorica. Branescu a fost cedat tot sub forma de imprumut in ultimii doi ani la Dinamo. Portarul mai are contract cu Juve pana in 2020.

Italienii l-au mai cedat in ultimii ani la Haladas si Omonia Nicosia, insa nicaieri nu a reusit sa se impuna. In ultimii doi ani, Branescu a aparat de 24 de ori la Dinamo, desi a fost chinuit de accidentari.

Sezonul trecut, cand echipa juca in B, la Gorica a evoluat Victoras Astafei. Dupa 3 etape din actualul campionat, Gorica e pe 9, cu 1 punct.