Turcii au tras concluzia! Ce au spus despre Ianis Hagi

Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duel cu Turcia pe 26 martie pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Dacă va trece de turci, România va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie.



Ianis Hagi, lăudat în presa din Turcia: „Un adevărat maestru”



Unul dintre jucătorii de bază ai lui Mircea Lucescu este Ianis Hagi, mai ales după transferul din acest an la Alanyaspor în Turcia. Fiul lui Gică Hagi pare să își fi regăsit forma bună din trecut și este una dintre principalele arme ofensive ale naționalei noastre.

La fel consideră și turcii, care l-au tot lăudat în ultimul timp pentru evoluțiile excelente pe care le-a avut de când a făcut mutarea în campionatul lor.

