Turcii au tras concluzia! Ce au spus despre Ianis Hagi

Turcii au tras concluzia! Ce au spus despre Ianis Hagi Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va juca împotriva Turciei semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

TAGS:
barajIanis HagiRomaniaTurciaCampionatul Mondial
Din articol

Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duel cu Turcia pe 26 martie pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Dacă va trece de turci, România va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie.

Ianis Hagi, lăudat în presa din Turcia: „Un adevărat maestru”

Unul dintre jucătorii de bază ai lui Mircea Lucescu este Ianis Hagi, mai ales după transferul din acest an la Alanyaspor în Turcia. Fiul lui Gică Hagi pare să își fi regăsit forma bună din trecut și este una dintre principalele arme ofensive ale naționalei noastre.

La fel consideră și turcii, care l-au tot lăudat în ultimul timp pentru evoluțiile excelente pe care le-a avut de când a făcut mutarea în campionatul lor.

„Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, care a fost legendă la Galatasaray, a impresionat prin performanța și consecvența sa pentru echipa națională.

Căpitan la echipa națională, Ianis a jucat în 51 de meciuri, marcând opt goluri și oferind opt pase decisive, și este un adevărat maestru pentru echipa sa”, a scris presa din Turcia.

Două goluri și o pasă decisivă a reușit mijlocașul român în opt partide jucate în tricoul lui Alanyasor.

Ianis Hagi este cotat la 1,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrk.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANIMAȚIE. Tânărul ucis de o șoferiță care a încurcat pedalele, în Bihor, avea anul viitor nunta. Cum s-a produs accidentul
ANIMAȚIE. T&acirc;nărul ucis de o șoferiță care a &icirc;ncurcat pedalele, &icirc;n Bihor, avea anul viitor nunta. Cum s-a produs accidentul
ARTICOLE PE SUBIECT
Născut la Istanbul, Ianis Hagi nu se teme de Turcia: &bdquo;Putem c&acirc;știga!&rdquo;
Născut la Istanbul, Ianis Hagi nu se teme de Turcia: „Putem câștiga!”
Vor să evite Rom&acirc;nia: au curs laudele pentru Lucescu, Man, Mihăilă și Ianis Hagi, &icirc;n presa italiană
Vor să evite România: au curs laudele pentru Lucescu, Man, Mihăilă și Ianis Hagi, în presa italiană
Ianis Hagi, pus la zid de un membru al Generației de Aur: &rdquo;Nu a contat!&rdquo;
Ianis Hagi, pus la zid de un membru al Generației de Aur: ”Nu a contat!”
ULTIMELE STIRI
Probleme pentru Stefanos Tsitsipas: prins cu o viteză de 210 km/h pe străzile Atenei. Sancțiune drastică primită
Probleme pentru Stefanos Tsitsipas: prins cu o viteză de 210 km/h pe străzile Atenei. Sancțiune drastică primită
Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit &icirc;n Italia și i-a făcut o analiză la s&acirc;nge lui Cristi Chivu
Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit în Italia și i-a făcut o analiză la sânge lui Cristi Chivu
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;
Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Transformarea lui Kylian Mbappe! Diferențele observate de colegul său de la Real Madrid
Transformarea lui Kylian Mbappe! Diferențele observate de colegul său de la Real Madrid
Gigi Becali a făcut calculul: are de primit aproape un milion de euro de la FRF! Să str&acirc;ngă banii din amenzi
Gigi Becali a făcut calculul: are de primit aproape un milion de euro de la FRF! "Să strângă banii din amenzi"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Aici se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Anunțul venit din Țara Semilunii

Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Este singurul meci programat la această oră

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

Andrei Rațiu a scris un singur cuv&acirc;nt după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nfrunta Turcia la baraj

Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj

Turcia și Rom&acirc;nia se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu

Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu



Recomandarile redactiei
Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit &icirc;n Italia și i-a făcut o analiză la s&acirc;nge lui Cristi Chivu
Dat afară din Superliga, fostul jucător al lui Inter a revenit în Italia și i-a făcut o analiză la sânge lui Cristi Chivu
Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;
Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Probleme pentru Stefanos Tsitsipas: prins cu o viteză de 210 km/h pe străzile Atenei. Sancțiune drastică primită
Probleme pentru Stefanos Tsitsipas: prins cu o viteză de 210 km/h pe străzile Atenei. Sancțiune drastică primită
Gigi Becali a făcut calculul: are de primit aproape un milion de euro de la FRF! Să str&acirc;ngă banii din amenzi
Gigi Becali a făcut calculul: are de primit aproape un milion de euro de la FRF! "Să strângă banii din amenzi"
Gaură uriașă &icirc;n buget pentru o echipă din Superligă: &rdquo;Știți c&acirc;t ne-a costat?&rdquo;
Gaură uriașă în buget pentru o echipă din Superligă: ”Știți cât ne-a costat?”
Alte subiecte de interes
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt &icirc;n Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un proiect de plan pentru &icirc;ncheierea războiului cu Rusia. Suntem pregătiţi&rdquo;

stirileprotv Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu p&acirc;nă la 4.500 de euro pe lună &icirc;ntr-o țară din UE. Se recrutează intens

stirileprotv Șoferi de TIR cu experiență, plătiți cu până la 4.500 de euro pe lună într-o țară din UE. Se recrutează intens

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!