Vor să evite România: au curs laudele pentru Lucescu, Man, Mihăilă și Ianis Hagi, în presa italiană

Marcu Czentye
Data publicarii:
Italienii ar prefera să nu întâlnească România în semifinala de baraj, programată în martie 2026.

Italienii ar prefera să joace cu Macedonia de Nord sau cu Irlanda de Nord, în semifinala de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Repubblica scrie despre „gurul Lucescu” și „genialoizii Man, Mihăilă și Hagi Jr.”

Analizând posibilitatea de a juca împotriva României, publicația Repubblica precizează că, într-un posibil duel cu românii, pericolul poate veni oricând din partea unor jucători ca Dennis Man, Valentin Mihăilă sau Ianis Hagi.

Nu mai puțin importantă este, în viziunea italienilor, experiența uriașă a lui Mircea Lucescu.

„România prezintă destule capcane.”

„Suedia și România, de evitat, iar Polonia, cea mai periculoasă într-o posibilă finală,” a apreciat Repubblica, publicație în care au curs cuvinte elogiative pentru selecționerul Mircea Lucescu, dar și pentru Man, Mihăilă și Hagi Jr., jucători considerați capabili de momente care pot schimba soarta oricărei partide.

„România, cu destule capcane: o altă echipă de evitat este România. Dincolo de prezența pe bancă a unui veritabil guru precum Mircea Lucescu - în cazul căruia, la 80 de ani, experiența nu lipsește - a fost ultima care a cedat: conducea în Bosnia și avea locul doi în buzunar, dar s-a văzut întoarsă în finalul partidei și pentru că Drăguș a primit cartonaș roșu, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren; aproape că l-a decapitat pe Dzeko. Românii au ajuns, astfel, în urna a patra, însă genialoizi ca Man, Mihăilă și Hagi Jr. nu trebuie subestimați,” a scris Repubblica.  

România și Italia, fără meci direct de peste un deceniu

România și Italia s-au întâlnit ultima oară în urmă cu zece ani, într-un meci amical încheiat cu scor egal, 2-2.

În grupele Campionatului European din 2008, în a doua etapă, Italia a egalat România la doar un minut după ce Adrian Mutu deschisese scorul. Partida s-a încheiat scor 1-1.

