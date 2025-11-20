Pe 26 martie, „tricolorii” lui Mircea Lucescu dau piept cu Turcia, în deplasare, în semifinala barajului. Dacă trec de acest obstacol, România va juca finala pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Unul dintre oamenii importanți ai naționalei, Ianis Hagi, născut chiar la Istanbul pe vremea în care tatăl său scria istorie la Galatasaray, spune că România nu are motive să se teamă.

„Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câștiga. Pentru mine au contat prea puțin adversarul și locul unde vom juca. Împreună, cu toată țara în spate, mergem cu toată forța spre play-off și am încredere că ne vom vedea la Campionatul Mondial vara viitoare”, a spus Ianis Hagi, potrivit FRF.

Ianis Hagi joacă în Turcia

Hagi are dublă cetățenie și joacă în prezent chiar în Turcia, la Alanyaspor, unde a devenit un om de bază.

„Prințul” s-a alăturat formației din prima ligă turcă în septembrie 2025. De la instalare, Hagi JR a strâns opt meciuri, a înscris opt goluri și a livrat două pase decisive. 1,5 milioane de euro este cota sa de piață.

Îl vom putea vedea în acțiune pe Hagi chiar duminică, 23 noiembrie, când Alanyaspor primește vizita celor de la Kasimpasa. Doar opt zile mai târziu, Hagi va face deplasarea pe terenul celor de la Samsunspor, pentru duelul din etapa #14 din Superliga Turciei.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

Turcia – România

Finală – 31 martie 2026