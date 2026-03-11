Presa italiană a dezvăluit zilele trecute că Marius Marin s-ar afla pe lista celor de la Sevilla, pentru un transfer în vară, atunci când contractul fotbalistului cu Pisa va expira.

Spaniolii anunță: ”Marius Marin, al patrulea transfer al verii pentru Sevilla”

Se pare că transferul capătă contur, iar discuțiile se află într-un stadiu avansat și, cel mai probabil, Marius Marin va deveni al patrulea jucător transferat în vară de către spanioli, după Patrick Mercado, Juan Iglesias și Arouna Sangante.

El Pelotazo da Canal Sur susține că transferul lui Marin este aproape de a se concretiza, iar un precontract e aproape să fie semnat. Se pare că au mai rămas de pus la punct doar niște detalii minore.

De altfel, și Estadio Deportivo a confirmat faptul că Antonio Cordon, directorul sportiv de la Sevilla, a luat legătura cu agenții lui Marius Marin pentru a discuta despre mutare.

Contractul lui Marius Marin cu Pisa va expira la finalul sezonului în curs. Marius Marin a adunat 267 de meciuri la Pisa, a marcat de șapte ori și a contribuit cu 12 pase decisive.