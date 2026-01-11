Internaționalul român este dorit de mai multe cluburi din campionatul Italiei, unde își dorește la rândul său să ajungă pentru a aduna minute înaintea barajului pentru Cupa Mondială din luna martie.

De ce s-au blocat negocierile dintre AS Roma și Tottenham pentru Radu Drăgușin

AS Roma a făcut o primă ofertă pentru împrumutul lui Radu Drăgușin, însă Tottenham a refuzat propunerea. Jurnalistul italian Orazio Accomando susține că, în momentul de față, Spurs își dorește să îl păstreze în lot pe internaționalul român, care și-ar dori, însă, să se întoarcă în Serie A. Concret, motivul pentru care negocierile dintre AS Roma și Tottenham s-au blocat este legat de forma în care s-ar realiza transferul. Prima ofertă a italienilor era pentru un împrumut cu opțiune de cumpărare, însă clubul londonez nu vrea să renunțe la internaționalul român fără o sumă de transfer.

Totuși, AS Roma s-a decis să continue negocierile cu Tottenham, sperând ca londonezii să accepte să îl cedeze pe internaționalul român.

”Roma continuă să insiste pentru Radu Drăgușin. În acest moment, există anumite diferențe între Roma și Tottenham, care a respins prima ofertă a giallorossilor și care, deocamdată, ar prefera să-l păstreze pe fundaș pentru a avea patru fundași centrali pe post.

Negocierile continuă. A existat o tatonare din partea Fiorentinei pentru jucător, însă Roma este în față, cu condiția ca Spurs să accepte să renunțe la Drăgușin”, a fost anunțul jurnalistului Orazio Accomando.

