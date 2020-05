EXCLUSIV | O echipa la care evolueaza alti trei romani are cele mai mari sanse sa il transfere pe Ianis Hagi!

Desi Lazio si Tottenham il tin sub observatie, Fenerbahce l-a dorit, iar Rangers vrea sa il cumpere, o echipa din Europa de Est e singura dispusa sa dea plateasca suma ceruta de Genk.

Ianis Hagi (21 ani) mai are contract cu Genk pana in iunie 2024, dar belgienii au fost dezamagiti de tanarul fotbalist roman si par dispusi sa accepte orice oferta ii ajuta sa isi recupereze cei 4 milioane de euro platiti Viitorului. Prima sansa pentru a-si asigura semnatura lui o avea Rangers, clubul unde a fost imprumutat de belgieni in acest sezon, dar scotienii acuza dificultati financiare din cauza pandemiei de coronavirus si nu par dispusi sa investeasca mai mult de 2 milioane de euro, plus bonusuri de performanta de pana la 1 milion de euro. Un alt club foarte interesat de fotbalistul roman este Lazio, care ar dori sa il imprumute pentru un sezon, in schimbul sumei de 1 milion de euro, si sa aiba clauza de cumparare definitiva, daca Ianis va da randament si se va impune in echipa lui Simone Inzaghi. Pentru decarul roman a existat interes si de la Fenerbahce, dar oferta a fost refuzata de Gica Hagi, o legenda a lui Galatasaray, care nu a conceput ca fiul sau sa ajunga la rivala de moarte.

Insa, ultima varianta si cu cele mai mari sanse de realizare vine din partea lui Ludogoret Razgrad, campioana Bulgariei in ultimele 8 sezoane. Clubul este detinut de miliardarul bulgar Kiril Domusciev, care are afaceri importante in tara vecina in domeniile farmaceutic, media, constructii, imobiliare si transporturi maritime. Cu o avere de peste 1 miliard de euro, acesta a construit una dintre cele mai valoroase cluburi din Bulgaria si din Europa de Est, care a dominat competitiile interne in ultimul deceniu si a jucat de doua ori in grupele Champions League si de alte patru ori in grupele Europa League, in sezonul 2013-2014 ajungand chiar in optimile de finala, unde a fost eliminata de semifinalista Valencia.

Jurnalistii din Bulgaria spun ca Domusciev e dispus sa plateasca cele 4 milioane de euro in schimbul lui Hagi jr., taxele si comisioanele agentilor si sa ii ofere fotbalistului un salariu anual de 500.000 de euro, plus bonusuri, care sa creasca in anii urmatori pana la 1 milion de euro. Miliardarul bulgar, care s-a consultat cu antrenorul Pavel Vrba si cu ceilalti conducatori, crede ca Ianis poate fi inlocuitorul perfect pentru brazilianul Marcelinho (35 de ani) ca mijlocas central ofensiv si ca se poate impune in fata israelianului Dan Biton (24 ani), cumparat anul trecut cu 1.1 milioane de euro de la Ashdod.

Echipa din Razgrad, oras aflat la doar 140 km de Bucuresti si la 230 km de Constanta, joaca meciurile interne pe Huvepharma Arena, care are 10.500 de locuri, si cele mai importante din cupele europene pe Vasil Levski din Sofia (44.000 locuri). Pentru „Orlite” mai evolueza internationalii romani Dragos Grigore, Cosmin Moti si Claudiu Keseru, dar si portarul bulgar Plamen Iliev, fost la FC Botosani si Astra Giurgiu. Ludogoret este lider in A PFG, cu 9 puncte peste Levski Sofia, si are cele mai mari sanse la cucerirea titlului, echipa fiind eliminata de Inter Milano, in „16”-imile de finala ale Europa League (0-2, 1-2). Lotul lui Ludogoret este cotat la 31 de milioane de euro, dar Domusciev vrea sa investeasca masiv in urmatorii ani pentru a ajunge in fazele superioare ale Champions League.