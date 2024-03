Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, fiind marcată de numeroase evenimente neașteptate.

La pauză, Valencia conducea cu 2-0, după reușitele lui Duro și Yaremchuk, însă galacticii au restabilit egalitatea prin dubla lui Vinicius Jr.

Jude Bellingham a marcat al treilea gol în minutele de prelungire, însă după fluierul final al partidei, iar pe teren s-a iscat un adevărat scandal, după ce reușita nu a fost validată. Jucătorul britanic a văzut cartonașul roșu și va lipsi cel puțin o etapă.

În minutul 89, Aurelien Tchouameni s-a dezechilibrat în urma unui duel cu Mouctar Diakhaby (27 de ani) și a căzut peste fundașul originar din Guineea.

Accidentarea a fost una îngrozitoare, țipetele de durere ale apărătorului fiind auzite atât de cei aflați pe teren, cât și de spectatori.

Au fost momente incredibile, în care anumiți jucători au fost filmați cu chipurile încremenite de durere, în timp ce echipa medicală încerca să-i acorde primul ajutor și să-l scoată de pe teren.

This is a very serious injury for Mouctar Diakhaby.. Pray for Speedy Recovery ????????????pic.twitter.com/XLbcT5XNGt