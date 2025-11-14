Echipa lui Costin Curelea nu a primit gol în primele trei partide și încearcă să rămână în lupta pentru calificare.
Urmează două meciuri decisive, cu Finlanda și Spania, adversarele directe din grupă. Duelul cu Finlanda se joacă vineri, de la ora 17, pe Veritas Stadion din Turku și este transmis în exclusivitate pe VOYO.
Tricolorii au început campania cu 0-0 împotriva statului Kosovo, apoi au câștigat cu 2-0 în San Marino și tot cu 2-0 acasă, în fața Ciprului. România are șapte puncte, Spania este lider cu nouă puncte, iar Finlanda se află pe locul trei, cu șase.
Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon
Tony Strata continuă să fie una dintre surprizele lotului. Mijlocașul de 21 de ani, născut în Franța, nu vorbește româna și aproape că nu joacă deloc la echipa de club. Strata s-a transferat în vară la Guimaraes, după despărțirea de Ajaccio.
De atunci, a prins doar trei partide oficiale. A jucat 15 minute în campionat, într-un 0-2 cu Famalicao. A bifat o repriză în Cupa Portugaliei, într-un 1-0 cu Uniao Lamas, echipă din liga a patra. A mai apărut o singură dată la formația secundă, în liga a treia portugheză. În rest, nu a prins nici măcar banca în ultimele șapte etape.
Totuși, Costin Curelea îl păstrează în lot. Strata a fost integrat treptat la națională, mai întâi la U20, apoi la U21. Este eligibil prin mama sa, originară din Sălaj. Tatăl este corsican, iar copilăria și formarea fotbalistică și le-a petrecut la Marsilia și la academia lui Istres.
Vitoria Guimaraes ocupă locul opt în Portugalia, cu 14 puncte după 11 etape. Echipa are trei victorii, patru remize și patru înfrângeri.
- 400.000 de euro este cota de piață a mijlocașului, potrivit Transfermarkt
- 50 meciuri a evoluat la AC Ajaccio, unde a înscris un gol și a livrat trei pase decisive
- 1,77 m este înălțimea „tricolorului” care poate bifa astăzi meciul #10 la naționala U21