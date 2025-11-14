Echipa lui Costin Curelea nu a primit gol în primele trei partide și încearcă să rămână în lupta pentru calificare.

Urmează două meciuri decisive, cu Finlanda și Spania, adversarele directe din grupă. Duelul cu Finlanda se joacă vineri, de la ora 17, pe Veritas Stadion din Turku și este transmis în exclusivitate pe VOYO.

Tricolorii au început campania cu 0-0 împotriva statului Kosovo, apoi au câștigat cu 2-0 în San Marino și tot cu 2-0 acasă, în fața Ciprului. România are șapte puncte, Spania este lider cu nouă puncte, iar Finlanda se află pe locul trei, cu șase.

Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon

Tony Strata continuă să fie una dintre surprizele lotului. Mijlocașul de 21 de ani, născut în Franța, nu vorbește româna și aproape că nu joacă deloc la echipa de club. Strata s-a transferat în vară la Guimaraes, după despărțirea de Ajaccio.

