Federația Franceză de Fotbal a anunțat, miercuri, că AC Ajaccio a fost exclusă din toate competițiile naționale. Decizia nu este însă definitivă, iar clubul are posibilitatea de a face apel.

AC Ajaccio, echipa lui Tony Strata, exclusă din toate competițiile naționale



Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce echipa din Corsica, locul 12 în precedenta ediție din Ligue 2, a fost retrogradată în Championnat National, al treilea eșalon din Franța.



L'Equipe scrie că Ajaccio avea datorii estimate la 13 milioane de euro, o sumă mult prea mare pentru a putea juca în liga a treia. Championnat National va rămâne cu doar 17 echipe pentru sezonul următor.

