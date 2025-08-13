Federația Franceză de Fotbal a anunțat, miercuri, că AC Ajaccio a fost exclusă din toate competițiile naționale. Decizia nu este însă definitivă, iar clubul are posibilitatea de a face apel.
AC Ajaccio, echipa lui Tony Strata, exclusă din toate competițiile naționale
Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce echipa din Corsica, locul 12 în precedenta ediție din Ligue 2, a fost retrogradată în Championnat National, al treilea eșalon din Franța.
L'Equipe scrie că Ajaccio avea datorii estimate la 13 milioane de euro, o sumă mult prea mare pentru a putea juca în liga a treia. Championnat National va rămâne cu doar 17 echipe pentru sezonul următor.
Potrivit ziarului francez, Ajaccio va coborî până în Regional 1, al șaselea eșalon din fotbalul francez, în cazul în care nu va avea succes la apel. "Fotbalul din Corsica pierde unul dintre cluburile sale istorice", a scris L'Equipe.
La Ajaccio este legitimat Tony Strata (20 de ani), fundașul dreapta cu dublă cetățenie, franceză și română, care a fost titular pentru România U21 la toate meciurile de la EURO 2025. Contractul său expiră în 2027, însă devine clar că va părăsi clubul din Corsica în această vară.
La Ajaccio a jucat și Adrian Mutu spre finalul carierei (august 2012 - ianuarie 2014). Clubul a fost înființat în anul 1910 și a jucat ultima oară în Ligue 1 în sezonul 2022-2023.