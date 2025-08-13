NEWS ALERT Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric"

Dezastru pentru echipa unui internațional rom&acirc;n! Exclusă din toate competițiile: Pierdem un club istoric Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Veste extrem de proastă primită de AC Ajaccio, echipa din Franța la care este legitimat Tony Strata (20 de ani), internaționalul U21 al României.

TAGS:
AjaccioTony StrataAdrian MutuFranta
Din articol

Federația Franceză de Fotbal a anunțat, miercuri, că AC Ajaccio a fost exclusă din toate competițiile naționale. Decizia nu este însă definitivă, iar clubul are posibilitatea de a face apel.

AC Ajaccio, echipa lui Tony Strata, exclusă din toate competițiile naționale

Vestea vine la doar câteva săptămâni după ce echipa din Corsica, locul 12 în precedenta ediție din Ligue 2, a fost retrogradată în Championnat National, al treilea eșalon din Franța.

L'Equipe scrie că Ajaccio avea datorii estimate la 13 milioane de euro, o sumă mult prea mare pentru a putea juca în liga a treia. Championnat National va rămâne cu doar 17 echipe pentru sezonul următor.

Potrivit ziarului francez, Ajaccio va coborî până în Regional 1, al șaselea eșalon din fotbalul francez, în cazul în care nu va avea succes la apel. "Fotbalul din Corsica pierde unul dintre cluburile sale istorice", a scris L'Equipe.

La Ajaccio este legitimat Tony Strata (20 de ani), fundașul dreapta cu dublă cetățenie, franceză și română, care a fost titular pentru România U21 la toate meciurile de la EURO 2025. Contractul său expiră în 2027, însă devine clar că va părăsi clubul din Corsica în această vară.

La Ajaccio a jucat și Adrian Mutu spre finalul carierei (august 2012 - ianuarie 2014). Clubul a fost înființat în anul 1910 și a jucat ultima oară în Ligue 1 în sezonul 2022-2023.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
PSG - Tottenham, LIVE TEXT de la 22:00 | Echipele de start
PSG - Tottenham, LIVE TEXT de la 22:00 | Echipele de start
Cod roșu de caniculă la Priștina! C&acirc;te grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară
Cod roșu de caniculă la Priștina! Câte grade vor fi la meciul Drita - FCSB, LIVE pe VOYO joi seară
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: Am trăit &icirc;n fiecare zi. Am fost mereu &icirc;mpreună
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Cisotti a dezvăluit asul din m&acirc;neca lui FCSB, dar și marele minus &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;O mare pierdere!&rdquo;
Cisotti a dezvăluit asul din mâneca lui FCSB, dar și marele minus înainte de returul cu Drita: ”O mare pierdere!”
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League!
Universitatea Craiova și-a aflat adversara din play-off-ul Conference League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Guardiola profită de transferul ratat al lui T&acirc;rnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Guardiola profită de transferul ratat al lui Târnovanu! Afacere de milioane pentru Manchester City

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Anunțul lui Gigi Becali &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;Era vorba că joacă, acum zic că nu!&rdquo; + &Icirc;n ce jucător &icirc;și pune baza

Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: ”Era vorba că joacă, acum zic că nu!” + În ce jucător își pune baza

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!