Rapid a urcat, cel puțin temporar, pe primul loc al clasamentului din Superligă după ce a învins-o pe codașa Metaloglobus, 1-0 sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a.

Rapid a tras primul şut pe poartă abia în minutul 66, iar unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Dobre (79), după pasa decisivă extraordinară a lui Constantin Grameni.

Grameni da, Koljic ba



De altfel, Grameni a fost cel mai bun jucător al meciului, notat de Sofascore cu 8.2.

Dezamăgirea giuleștenilor a fost reprezentată de atacantul Elvir Koljic - nota 6.4 de la Sofascore, cea mai mică dintre toți jucătorii lui Rapid.

Koljic se poate ”lăuda” cu zero driblinguri și cu faptul că a pierdut de 8 ori mingea, iar în minutul 72 a fost schimbat cu Timotej Jambor.

