Tatarusanu, inapoi in Serie A! "El si-a dat deja acordul!" Portarul nationalei Romaniei schimba echipa la vara

Ciprian Tatarusanu a refuzat prelungirea contractului cu Nantes, scadent la finalul sezonului. O spune chiar antrenorul echipei franceze, Valid Halilhodzic.

Ciprian Tatarusanu se transfera la vara!

Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei Romaniei, ar putea schimba echipa la vara, dupa ce a decis sa refuze oferta de prelungire a contractului cu Nantes. Informatia a fost confirmata chiar de antrenorul "Canarilor", bosniacul Valid Halilhodzic.

"Eu au discutat si au refuzat propunerile clubului. Am cerut sa se opreasca acum aceste discutii si sa fie rezolvate mai tarziu, pentru ca acum trebuie sa ne concentram pe fotbal", a spus tehnicianul.

Sanse mari pentru o revenire in Serie A



Ciprian Tatarusanu, in varsta de 33 de ani, s-ar putea intoarce in Serie A, unde a mai jucat intre 2014 si 2017. Fost titular al Fiorentinei, acesta si-a dat deja acordul intr-o discutie cu impresarul sau si l-a mandatat pe Pietro Chiodi sa ii caute echipa in Italia, anunta Telekom Sport.

"Chiodi este agentul lui si are relatii excelente in Italia. Cel mai probabil va reveni in Serie A. El si-a dat deja acordul", sustin apropiati ai lui Tatarusanu, potrivit Telekom.

VEZI SI:



**Ministrul Sportului nu a auzit de capitanul nationalei: "Ionut Radu? Nu stiu cine e!"

Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube