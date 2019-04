Vezi toate numele ciudate ale echipelor de fotbal din Romania! Unde joaca Mausoleul si POLUL NORD

Printre denumirile originale se regasesc „Geto-Dacica”, „Varcolacii”, „Vis”, „Viticultorul”, „Abatorul”, „Cocosul”, „Mausoleul”, „Egreta”, „Amatorii”, „Polul Nord” sau „Supporter 2.0”.

Fotbalul romanesc nu duce lipsa de originalitate in ceea ce priveste denumirea cluburilor de fotbal. Daca in Liga 1 doar „Concordia” sau denumirile alcatuite din litere ale echipelor milionarilor Gigi Becali si Mihai Rotaru sar in ochi, in ligile inferioare originalitatea este mult mai vizibila.



LIGA 1

FC FCSB (Bucuresti)

U Craiova 1948 CS (jud. Dolj)

Concordia Chiajna (jud. Ilfov)



LIGA 2

Geto-Dacica Bucuresti (Bucuresti)

Academica Clinceni (jud. Ilfov)



LIGA 3

CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca (jud. Cluj)

ACS Inainte Modelu (jud. Calarasi)

Fotbal Cluj R Bucuresti (Bucuresti)

ACS Steagu Rosu Municipal Brasov (jud. Brasov)

FCM Avantul Reghin (jud. Mures)

FC U Craiova 1948 (jud. Dolj)

Gloria Lunca Teuz Cermei (jud. Arad)

CSM Scolar Resita (jud. Caras-Severin)

ACS Sanatatea Darabani (jud. Botosani)

CSC Ghiroda si Giarmata Vii (jud. Timis)



LIGA 4

AFC Vis de Bucuresti (Bucuresti)

AFC Asalt (Bucuresti)

AS Gigantii Varasti (jud. Giurgiu)

CS Zmeii Ogrezeni (jud. Giurgiu)

AS Vulturii Pasarea (jud. Ilfov)

CS Poseidon Limanu (jud. Constanta)

AS Egreta Sabangia (jud. Tulcea)

ACS Pescarusul Sarichioi Junior (jud. Tulcea)

CS Secunda Adancata (jud. Ialomita)

AS Spartacus Iazu (jud. Ialomita)

CF Abatorul Slobozia (jud. Ialomita)

ACS Viitorul Insuratei (jud. Braila)

AS Roberto Ziduri (jud. Dambovita)

AS Viitorul I.L. Caragiale (jud. Dambovita)

ACS Ajax Botoroaga (jud. Teleorman)

AS Croatia Clocotici (jud. Caras-Severin)

CS Cocosul Ortisoara (jud. Timis)

ACS Raza de Soare Acatari (jud. Mures)

ACS Forta Sanpaul (jud. Mures)

ACS Supporter 2.0 Cluj-Napoca (jud. Cluj)

CS Silvicultorul Maieru (jud. Bistrita-Nasaud)

ACS Salina Ocna Sugatag (jud. Maramures)

AS CS Cetate 800 Ardud (jud. Satu Mare)

AS Nicolae Linca Cergau (jud. Alba)

AS Craciunelul de Jos (jud. Alba)

ACS Mausoleul Marasesti (jud. Vrancea)

AS Amatorii Rarau (jud. Suceava)

LIGA 5

CS Milanneto (Bucuresti)

ACS Power Team (Bucuresti)

CS Inter Galaxy (Bucuresti)

ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului (Bucuresti)

AS Benfica Nova Geracao (bucuresti)

ACS Mexic (Bucuresti)

Avantul Dor Marunt (jud. Calarasi)

AS Vulturii Galbinasi (jud. Calarasi)

AS Colinele Argesului Mitreni (jud. Calarasi)

AS Agri Angel Gradistea (jud. Giurgiu)

AS Agro Gold Vlad Tepes (jud. Giurgiu)

CS Pestera (jud. Constanta)

AS Staruinta Brosteni (jud. Ialomita)

AS Infratirea Jilavele (jud. Ialomita)

AS Tractorul Viziru (jud. Braila)

AS Infratirea Gemenele (jud. Braila)

ACS Gloria Movila Miresii (jud. Braila)

AS Vointa Plopu (jud. Braila)

AS Diadema Gheraseni (jud. Buzau)

AS Energia Clondiru (jud. Buzau)

AS Tricolorul Galbinasi (jud. Buzau)

AS Viticultorul Podgoria (jud. Buzau)

AS Tineretea Izvoarele (jud. Prahova)

AS Real Rio Cocosesti (jud. Prahova)

AS Pomicola Raciu (jud. Dambovita)

AS Vointa Adanca (jud. Dambovita)

AS Cetatea 1396 Targoviste (jud. Dambovita)

AS Vanatorul 2015 Ratoaia (jud. Dambovita)

AS Spic de Grau Ghimpati (jud. Dambovita)

AS Dinamo Odaia Turcului (jud. Dambovita)

AS Olimpia Picior de Munte (jud. Dambovita)

AS Recolta Sfintesti (jud. Teleorman)

AS Flamura Albastra Segarcea Vale (jud. Teleorman)

CS Edilul Pitesti (jud. Arges)

AS Deportivo Malureni (jud. Arges)

AS Vasile Ban Cungrea (jud. Olt)

ACS Haiducii Iancu Jianu (jud. Olt)

AS Columna Traian (jud. Olt)

AS Recolta Urzica (jud. Olt)

AS Cristalul Crusov (jud. Olt)

AS Pastorul Vaideeni (jud. Valcea)

AS Rapid Ursus Stoenesti (jud. Valcea)

AS Stiinta Flacara Rosia de Amaradia (jud. Gorj)

ACS Tractorul Cetate (jud. Dolj)

ACS Fulgerul Maglavit (jud. Dolj)

AS Recolta Seaca de Camp (jud. Dolj)

ACS Inter BMW Secui (jud. Dolj)

ACS Viitorul Cotofenii din Jos (jud. Dolj)

AS Betis Craiova (jud. Dolj)

CS Plavii Delia Sanpetru Mare (jud. Timis)

AS Unirea General Berthelot (jud. Hunedoara)

AS Leii Sura Mica (jud. Sibiu)

AS Spartanii Pojorta (jud. Brasov)

FC Cavalerii Fluierului Iasi (jud. Iasi)

ASS Zimbru Boureni (jud. Iasi)

AS Gordon Bulgareni (jud. Harghita)

AS Straduinta Mihaileni (jud. Harghita)

AS Ogorul Verde Craiesti (jud. Mures)

AS Baile Sarate Ideciu de Jos (jud. Mures)

AS Festival Suseni (jud. Mures)

AS Avantul Bradu 1970 Luna de Sus (jud. Cluj)

AS Vulturul Real Fundatura (jud. Cluj)

ACS Sico Box Maximo Sic (jud. Cluj)

AS Energia Manastirea (jud. Cluj)

AS Uniti Sub Tricolor Cornesti (jud. Cluj)

ACS Speranta Rromi 2016 Mociu (jud. Cluj)

AS Meteor Mociu (jud. Cluj)

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (jud. Satu Mare)

CS Platanul Marna (jud. Satu Mare)

AS Prietenia Crucişor (jud. Satu Mare)

CS Largiana Romanasi (jud. Salaj)

ACS Slovan Valea Cerului (jud. Bihor)

CS Foresta Oil Sanpetru German (jud. Arad)

FC Frontiera Pilu (jud. Arad)

CS Termala Dindesti (jud. Satu Mare)

AS Polul Nord Brodina (jud. Suceava)

AS Balada Ciprian Porumbescu (jud. Suceava)

LIGA 6

AS Steaua Sperantei Silistea (jud. Constanta)

AS Pescarul Ghindaresti (jud. Constanta)

AS Flacara Crucea (jud. Constanta)

CS Pescarusul Garliciu (jud. Constanta)

AS Fulgerul Fierbinti (jud. Ialomita)

AS Libertatea Salcioara (jud. Ialomita)

AS Stejarul Goruna Cocorastii Mislii (jud. Prahova)

ACS Podgoria Vadu Sapat (jud. Prahova)

AS Varcolacii Comisani (jud. Dambovita)

AS Comertul 2014 Viisoara (jud. Dambovita)

AS Chinejana Chinezu (jud. Timis)

AS Siculus Trei Sate (jud. Mures)

AS Staruinta Galesti (jud. Mures)

AS Pescarii Santioana de Mures (jud. Mures)

AS Viitorul Caporal Alexa (jud. Arad)

ACS Villa Gurba 1213 (jud. Arad)

LIGA 7

FC Arizona Zalhanaua (jud. Prahova)

ASC Crvena Zvezda Stanciova (jud. Timis)