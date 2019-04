Craiova i-a cerut scuze lui Gica Popescu, suporterii continua razboiul: "Singurul Gica e Craioveanu" :)

Craiova i-a cerut scuze lui Gica Popescu, dupa ce a fost primit cu injuraturi saptamana trecuta pe Oblemenco.

Craiova a emis astazi un comunicat prin care ii cere scuze lui Gica Popescu pentru tratamentul de care a avut parte saptamana trecuta, la meciul dintre Craiova si Viitorul, din Cupa Romaniei.

A fost primul meci la care Gica Popescu a asistat din tribunele noului Oblemenco.

Iata mai jos mesajul postat de club:

„Asa e la Craiova” inseamna si ca noi sa ne respectam valorile. Iar Gica Popescu este o valoare a Stiintei. Nu a fost doar capitanul Universitatii Craiova, a fost si cel care a sfidat sistemul inainte de 1989 cand a refuzat sa joace la alta echipa. Si mai mult decat atat, reprezinta o valoare imensa a Romaniei. Fiindca el a jucat la cel mai inalt nivel si a purtat numele Stiintei ca si capitan in vestiarul Barcelonei, in vestiarele celor de la PSV Eindhoven sau Galatasaray pe vremea cand cea din urma castiga Cupa UEFA si SuperCupa Europei invingand in finala Real Madrid. Cuvintele sunt scrise de Gica Popescu inainte ca unii dintre noi sa greseasca. Ne cerem scuze, Gica Popescu. Si te asteptam inapoi pe „Ion Oblemenco”.





Suporterii nu sunt de acord



Nu toti suporterii Craiovei au fost de acord cu mesajul clubului. De fapt, o mare parte a celor care au comentat la postare il contesta in continuare pe Gica Popescu.

"Singurul Gica este Craioveanu", e mesajul amuzant al unui suporter nemultumit de prezenta lui Gica Popescu pe Oblemenco.

De unde a plecat totul



Peluza Nord a Craiovei a postat pe Facebook, inainte de meciul dintre Craiova si Viitorul, din Cupa Romaniei, un mesaj dur la adresa lui Gica Popescu.

Mai mult, Popescu a fost injurat pe stadion, la primul meci urmarit din tribunele noului Oblemenco.

Gica Popescu a jucat la Universitatea Craiova in perioada 1985-1990.