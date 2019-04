BOMBA! Pogba, deja in negocieri cu Real Madrid! Ce comision monstruos a cerut Mino Raiola la discutiile preliminare

Impresarul lui Paul Pogba, cunoscutul Mino Raiola, a avut deja o serie de discutii preliminare cu Real Madrid.

Mino Raiola a demarat discutiile cu Real Madrid pentru un posibil transfer al lui Paul Pogba, anunta publicatia franceza Le10Sport! Potrivit jurnalistilor din Hexagon, el a transmis ca mutarea este posibila, dar pentru ca ea sa se realizeze este nevoie ca Florentino Perez sa bage mana adanc in buzunar.

Le10Sport scrie ca Mino Raiola a cerut un comision de 18 milioane de euro doar pentru el! Pe de alta parte, acesta a mai transmis ca Pogba trebuie sa devina unul dintre cei mai bine platiti 3 jucatori ai echipei.

Le Parisien: Pogba s-a certat cu Solskjaer



Informatiile publicate de jurnalistii de la Le10Sport vin pe fondul unor alte lucruri aparute in presa franceza. Le Parisien a scris ca Paul Pogba nu are o relatie buna nici cu Ole Gunnar Solskjaer, dupa ce s-a certat in trecut cu Mourinho.