Ianis, aproape de transfer: "Sunt mai multe cluburi interesate!"

Ianis Hagi va fi urmatorul transfer pe bani multi al Viitorului

Ianis Hagi va pleca cel mai probabil la finalul acestui sezon de la Viitorul. George Ogararu, numit recent in functia de director de scouting si relatii internationale la clubul lui Gica Hagi, spune ca exista interes din partea mai multor echipe pentru Ianis.

"Ianis este liderul, s-a intors sa ajute clubul si a ajutat, are niste statistici impresionante, este decisiv in meciurile cele mai grele."

"Ce se va intampla in vara nu stiu, dar ce pot sa va spun este ca exista foarte mult interes pentru el", a spus Ogararu.

George Ogararu a mers impreuna cu Gica Hagi la Amsterdam, la meciul dintre Ajax si Juventus, in sferturile UEFA Champions League.

"Nu e prima data cand Gica ajunge acolo, acum a intrat mai in profunzime, in secretele academiei, in noile proiecte pe care le dezvolta, e important sa vedem ce fac cei de la care putem sa invatam."

"Gica Hagi a fost apreciat dintotdeauna aici, pentru tot ce a facut pentru fotbal si pentru proiectul lui de la Academie."

"Nu am vorbit despre jucatorii de la Viitorul, ci despre filozofia clubului, despre infrastructura, planuri, despre viitor in general."