Surpriza uriasa! Cu cine semneaza Alin Tosca dupa despartirea de Betis! Internationalul roman ramane in strainatate

Alin Tosca (27 de ani), fost fundas al FCSB-ului, va fi antrenat de Marius Sumudica!

Alin Tosca (27 de ani) este pe cale sa semneze cu turcii de la Gaziantep Gazisehir. El efectueaza acum vizita medicala. Anuntul a fost facut chiar de antrenorul Marius Sumudica!

Sumudica: "Tosca face acum vizita medicala"

Marius Sumudica a anuntat ca Tosca este pe cale sa semneze cu Gaziantep. O va face daca vizita medicala va fi in regula.

"La ora asta face vizita medicala si va semna cu noi. Ma bucur ca s-a rezolvat, chiar aveam nevoie de un fundas cu experienta lui. Sunt convins ca o sa ne ajute si ca va reveni si la echipa nationala", a spus Sumudica, potrivit Digi.

Alin Tosca s-a despartit in aceasta vara de Real Betis. El fusese imprumutat in sezonul recent incheiat la PAOK Salonic, formatie care a cucerit titlul in Grecia.



Tosca a mai jucat la FCSB, Urziceni, Sageata Navodari, Viitorul, Betis si Benevento

16 meciuri a bifat Alin Tosca la nationala Romaniei