Alex Dobre (27 de ani), golgheterul Rapidului și al Superligii cu 13 goluri marcate, a prefațat derby-ul bucureștean.

Alex Dobre, scurt și la obiect despre interesul lui Dinamo

Dobre a replicat tranșant când a fost întrebat dacă se mai gândește la interesul din tabăra „câinilor” pentru serviciile sale.

„Pentru mine în momentul de față tot ce contează este Rapidul”, a răspuns Alex Dobre, la conferința de presă premergătoare derby-ului Rapid - Dinamo.

Mesajul lui Dobre înaintea derby-ului

Aripa dreapta a recunoscut că Rapid nu trece printr-o perioadă bună, spre deosebire de Dinamo, însă a subliniat că giuleștenii trebuie să se concentreze pe ei, nu pe rivali.

„Nu trecem printr-o perioadă bună, suntem conștienți de acest lucru. A fost o dezamăgire din partea tuturor ce s-a întâmplat cu Farul. Dar ne-am strâns, am discutat între noi.

Trebuie să ne implicăm mult mai mult, să fim mult mai concentrați, să avem o comunicare mult mai bună și să ne ajutăm mai mult în teren. Făcând aceste lucruri sper să arătăm un joc mult mai bun mâine seară.

Dobre: „Dinamo este o echipă în formă”

Ne dorim să arătăm o cu totul altă față cu Dinamo și la finalul celor 90 de minute să ne bucurăm alături de suporterii noștri.

Dinamo este o echipă în formă, a avut rezultate pozitive. Are un joc de posesie foarte bun, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce am pregătit. Sperăm să arătăm o altă față din punctul de vedere al atitudinii, al jocului”, a adăugat Dobre.

Rapid va găzdui derby-ul cu Dinamo pe Arena Națională, ci nu pe Giulești. Întrebat despre stadionul unde se va juca, Dobre a spus: „Când joci pe Giulești este o emoție aparte. Dar un derby îl joci cu inima, cu sufletul și nu cred că mai contează atât de mult terenul”.