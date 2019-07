Se naste un gigant? Becali l-a dat de gol pe Hagi si spune ca la Viitorul ar putea veni investitori cu afaceri de peste 1.5 MILIARDE EURO! Cine sunt acestia

Gica Hagi (54 de ani) cauta de mai multa vreme un afacerist sau un grup de afaceristi care sa il ajute in dezvoltarea proiectului Viitorul.

Gica Hagi a recunoscut de mai multa vreme ca se afla in cautari pentru parteneri. El este dispus sa cedeze o parte din pachetul de actiuni al Viitorului unor oameni cu bani ori unui fond de investitii care sa duca clubul de la Ovidiu la un alt nivel. Pana acum, Hagi nu a avut succes. Totul se poate schimba, insa!

Gigi Becali, patronul FCSB, da de inteles ca langa Gica Hagi ar putea "ateriza" unii dintre cei mai bogati romani! Fratii Paval, Adrian si Dragos, proprietarii lantului Dedeman, companie cu o cifra de afaceri de peste 1.5 miliarde euro in 2018, sunt interesati de fotbalul romanesc.

"Astia de la Dedeman sunt oameni destepti si vad ca e de castigat din fotbal. Vor veni la fotbal daca au siguranta ca vor avea de castigat", a spus Gigi Becali dupa meciul echipei sale cu Milsami Orhei.

Pozitia FC Viitorul

Oficialii Viitorului au exprimat si ei o pozitie legata de acest subiect.

"Suntem in discutii avansate cu parteneri, se face un due diligence, e in curs de finalizare. Exista discutii avansate, sunt niste romani cu afaceri foarte puternice, iar pe Gica Hagi il incanta foarte tare ca sunt romani. Sper sa inteleaga foarte bine proiectul, un astfel de parteneriat le-ar putea aduce si foloase materiale in timp", a spus Cristian Bivolaru, directorul general al FC Viitorul, in urma cu aproximativ doua luni.

Cine sunt fratii Paval

Fratii Paval, cunoscutii si ca "Fratii Dedeman", sunt proprietarii celui mai mare lant de tip hypermarket cu capital 100% romanesc. Dedeman este un hypermarket cu produse ce tin de domeniul constructilor si al amenajarilor interioare si exterioare.

In 2018, Dedeman a avut o cifra de afaceri de 1.55 miliarde euro, in crestere cu 14% fata de anul 2017.

Dedeman are peste 10.000 de angajati si 49 de magazine in toata tara.

Pe langa afacerea Dedeman, fratii Paval mai detin pachete de actiuni in cadrul companiilor Electrica, Transelectrica si Conpet, dar au intrat si pe piata imobiliara, achizitionand recent proiectul de birouri The Bridge, din zona Orhideea (Bucuresti). Pentru The Bridge ei au platit 200 milioane euro! Ei au platit alte 130 milioane euro pentru The Office (Cluj Napoca).