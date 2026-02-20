FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor

ELEVATE (Învăţare experienţială pentru îmbunătăţirea accesibilităţii arenelor prin formare asistată de inteligenţă artificială pentru personalul de stadion) a debutat printr-o întâlnire de deschidere organizată în format online, marcând începutul unei noi iniţiative europene dedicate dezvoltării şi inovării în domeniul formării personalului din cadrul stadioanelor. În cadrul acestui proiect, Federaţia Română de Fotbal este lider de asociere, având responsabilitatea managementului activităţilor şi a raportării către Comisia Europeană.

ELEVATE reuneşte un consorţiu divers de parteneri europeni, format din Organizaţia CAFE, Integrated Dreams, LTT Sports, Campus AI, Liga Profesionistă Franceză de Fotbal, Federaţia Română de Fotbal şi Ministerul Sportului Sloven, care vor colabora pentru a dezvolta, testa şi valida un program digital interactiv de formare destinat personalului de stadion (stewarzi, personal de securitate, ticketing şi hospitality), prin intermediul unei platforme dedicate, accesibile ligilor şi cluburilor din Europa şi nu numai.

Proiectul ELEVATE, finanţat prin programul Erasmus+ Sport al Uniunii Europene, are scopul de a îmbunătăţi profesionalizarea şi actualizarea formării angajaţilor din stadioane prin crearea unui curriculum bazat pe o analiză a cerinţelor, care este apoi transpusă în materiale video şi conţinut animat interactiv. Programul va include elemente 3D şi modele de stadion pentru a creşte standardele de pregătire şi a îmbunătăţi experienţa spectatorilor.

TALENT (Stimularea conştientizării privind dizabilitatea şi cooperarea prin intermediul fotbalului) a debutat prin întâlnirea de deschidere din 11–12 februarie 2026, la Vilnius, Lituania, marcând începutul unei iniţiative de 36 de luni dedicate promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin fotbal.

TALENT reuneşte un consorţiu divers de parteneri europeni: Asociaţia de Fotbal din Slovenia, Asociaţia de fotbal din Serbia, Federaţia Română de Fotbal, Federaţia Letonă de Fotba, Asociaţia de Fotbal de la Firul Ierbii din Lithuania, Para Football Foundation, ForModena, Universitatea din Modena şi Reggio Emilia, împreună cu UEFA în calitate de instituţie parteneră de sprijin.

Proiectul îşi propune să depăşească simpla facilitare a accesului la sport. TALENT va dezvolta un program educaţional dedicat antrenorilor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi, va crea activităţi de implicare comunitară care încurajează interacţiunea între persoane cu şi fără dizabilităţi şi va lansa o campanie de comunicare menită să combată stereotipurile şi să contribuie la schimbarea normelor sociale la nivel european.

Finanţat prin programul Erasmus+ Sport al Uniunii Europene, proiectul TALENT este aliniat Strategiei UE pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2021–2030.