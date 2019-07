Kisvarda Romena! Miriuta a mai adus un roman la noua sa echipa

Legiunea romaneasca de la Kisvarda se mentine la 4 jucatori, dupa ce Minca a plecat si Bumba a venit.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Claudiu Bumba (25 ani) a semnat un contract pe doua sezoane cu Varda SE. El a jucat 27 de meciuri in sezonul trecut pentru Adanaspor, locul 12 in liga secunda turca. Miriuta si Bumba au mai lucrat impreuna la ASA Tg. Mures si Dinamo. In lotul echipei maghiare se mai gasesc romanii Gicu Grozav (28 ani, mijlocas ofensiv), Cornel Ene (25 ani, fundas central) si Sergiu Negrut (26 ani, atacant). In ultima editie a NB 1, Varda SE a ocupat locul 9, la 4 puncte de MTK Budapesta, ocupanta primului loc retrogradabil, dar ambitiile pentru noul sezon sunt mult mai mari.

Kisvarda se afla la doar 130 de kilometri de Baia Mare, orasul unde s-a nascut antrenorul Vasile Miriuta, si la 240 de kilometri distanta de Budapesta, unde locuieste familia sa. De-a lungul carierei de jucator, acesta a jucat pentru Gyor, Videoton, Ferencvaros, Ujpest si Honved, dar si de 9 ori pentru nationala Ungariei. Ca antrenor, el le-a pregatit in tara vecina pe Gyor si Kisvarda.

In aceasta vara, dupa ce Miriuta a preluat banca tehnica, la echipa au ajuns jucatorii unguri Tamas Rubus, Adam Baranyai, Patrik Tischler, Illes Zoldesi si ucraineanul cu cetatenie maghiara Hryhorii Zanko. La capitolul plecari, se inscriu romanul Mihai Minca, ucrainenii Andrii Cherepko, Mykhailo Riashko si Pavlo Lukianchuk, camerunezul Patrick Mevoungou, croatul Matija Misici si maghiarii Barnabas Vari, Zoltan Horvath si Martin Izing.