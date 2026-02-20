Naționala României se pregătește pentru duelul decisiv cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş.

Înaintea confruntării, Wesley Lopes, unul dintre cei mai iubiți străini din istoria Ligii 1, a oferit un pronostic. Brazilianul recunoaște că România pornește cu șansa a doua, dar insistă că tricolorii pot produce surpriza.

Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”

„Of, greu, frate! Turcia a făcut egal cu Spania, 2-2. E meci foarte, foarte greu! Joacă acasă, pe un stadion plin... cred eu că va fi un meci foarte greu”, a spus Wesley pentru Sport.ro.

Fostul atacant are însă încredere în jucătorii României și mai ales în selecționerul Mircea Lucescu, pe care îl consideră decisiv.

„Turcia are un lot valoros. Joacă acasă, pe un stadion plin… cred eu că va fi un meci foarte greu. Trebuie să ținem cont că avem un antrenor foarte, foarte bun. Poate cel mai bun din România! Sper să nu zic vreo prostie, dar e un antrenor care înțelege foarte bine fotbalul. Are echipe bune antrenate la activ. A antrenat în Champions League…

(n.r- Deci zici că o mică șansă avem acolo) Da! Jucăm 11 vs 11! Tot 11 oameni au și ei. Trebuie să înțeleagă jucătorii asta. Fotbaliștii trebuie să fie foarte, foarte concentrați la meciul ăsta. E meci de viață și de moarte. Mingea e rotundă.

„Turcii sunt săriți de pe fix!”

Aveți o echipă bună și puteți să puneți probleme în meciul cu Turcia. Dar vă mai zic ceva. Acolo va fi stadion plin. NE-BU-NI-E! Stadion plin, ești nebun la cap? Turcii sunt săriți de pe fix! Să știți lucrul ăsta! Trebuie să nu aveți frică!

Aveți jucători valoroși, credeți-mă. E greu, sigur că e greu. Să nu uităm, suntem toți la fel. E problemă la cap, e problemă de mentalitate. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei.

Poate va spune lumea acum: „Uite, vorbește și Wesley ăla!”, dar asta e viața. Eu nu vorbesc prostii! Vă spun adevărul. Aveți echipa națională bună. Trebuie să aveți mentalitatea de campion, încredere… asta cred eu”, a mai spus Wesley Lopes pentru Sport.ro.

Dacă va trece de Turcia, România va juca finala barajului contra câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo, pentru un loc la turneul final din 2026.

Wesley Lopes rămâne o figură emblematică pentru FC Vaslui, pentru care a marcat 77 de goluri în toate competițiile și 61 în Liga 1, fiind unul dintre cei mai prolifici marcatori străini din istoria campionatului României.