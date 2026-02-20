Naționala României se pregătește pentru duelul decisiv cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

Partida se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş, iar starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu a devenit subiect de discuție inclusiv pentru adversari.

Montella: „Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu”

Cu mai bine de o lună înaintea confruntării, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, i-a transmis un mesaj public tehnicianului român, cu care are o relație apropiată.

„Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială. Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. Este, de asemenea, un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase în trecut. Sper să fie bine”, a declarat Montella.

Tehnicianul italian a vorbit și despre importanța partidei și despre modul în care echipa sa va aborda confruntarea.

„Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie. Acestea sunt meciuri cu o singură manșă, iar obiectivul nostru este să mergem mai departe”, a adăugat selecționerul Turciei.

Situația lui Mircea Lucescu va fi analizată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice a Federația Română de Fotbal, programată pe 20 februarie. O decizie oficială privind banca tehnică pentru baraj este așteptată în zilele următoare.

Dacă va trece de Turcia, România va întâlni în finala barajului câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, pentru un loc la turneul final din 2026.