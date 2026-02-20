”A luat foc” când a auzit ce au spus fanii despre Andrei Rațiu: ”Nu suntem conștienți!”

”A luat foc” când a auzit ce au spus fanii despre Andrei Rațiu: ”Nu suntem conștienți!” Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Rațiu este unul dintre cei mai în formă jucători români înaintea barajului din luna martie cu Turcia, pentru calificarea la Cupa Mondială.

TAGS:
Andrei RatiuRayo VallecanoRomaniaEchipa Nationala
Din articol

Cu toate acestea, nu de puține ori s-a întâmplat ca fundașul lateral de la Rayo Vallecano să fie criticat de fanii echipei pentru evoluțiile mai șterse pe care le are.

Un jurnalist spaniol i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu

Jurnalistul iberic Jonay Amaro s-a arătat deranjat de faptul că Andrei Rațiu este uneori criticat pentru prestațiile sale de la Rayo Vallecano, chiar dacă internaționalul român a demonstrat în nenumărate rânduri faptul că este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Inigo Perez.

Jonay Amaro i-a cauționat pe fanii lui Rayo Vallecano cărora le-a transmis că ”nu sunt conștienți” de valoarea lui Rațiu și a scos în evidență faptul că fotbalistul român este ”de neatins” la echipa din Vallecas.

Andrei Rațiu. Nu suntem conștienți de ce jucător avem. Că a jucat o dată mai slab? Bineînțeles, de asta primește și mai multe critici, pentru că este bun și atunci când are o prestație mai slabă, iese în evidență.

Alături de Batalla și Lejeune, Rațiu este jucătorul de neatins al lui Rayo pentru ceea ce oferă în sistemul impus de Inigo”, a spus jurnalistul spaniol Jonay Amaro.

  • Rayo Vallecano va juca sâmbătă seară, pe terenul lui Betis.
  • 18 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt.

Rayo Vallecano, în pericol de retrogradare

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ULTIMELE STIRI
Oțelul - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00 | Luptă încinsă pentru play-off! Echipele de start
Oțelul - UTA, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00 | Luptă încinsă pentru play-off! Echipele de start
Selecționerul Turciei a văzut starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a reacționat imediat
Selecționerul Turciei a văzut starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a reacționat imediat
Reacția lui Alex Dobre cu privire la interesul lui Dinamo: „Tot ce contează”
Reacția lui Alex Dobre cu privire la interesul lui Dinamo: „Tot ce contează”
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Jackpot pentru FCSB! UEFA a anunțat oficial suma virată în contul campioanei

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer

FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”

Adrian Porumboiu: ”Este o singură soluție pentru postul de selecționer. Doar el poate să preia naționala”



Recomandarile redactiei
Selecționerul Turciei a văzut starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a reacționat imediat
Selecționerul Turciei a văzut starea de sănătate a lui Mircea Lucescu și a reacționat imediat
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
FRF, implicată în proiecte europene dedicate personalului din stadioane şi antrenorilor
Reacția lui Alex Dobre cu privire la interesul lui Dinamo: „Tot ce contează”
Reacția lui Alex Dobre cu privire la interesul lui Dinamo: „Tot ce contează”
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
„Pătrățelele” de la Corvinul Hunedoara, varianta 2026. Explicația antrenorului
„Pătrățelele” de la Corvinul Hunedoara, varianta 2026. Explicația antrenorului
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!