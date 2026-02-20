”A luat foc” când a auzit ce au spus fanii despre Andrei Rațiu: ”Nu suntem conștienți!”

Cu toate acestea, nu de puține ori s-a întâmplat ca fundașul lateral de la Rayo Vallecano să fie criticat de fanii echipei pentru evoluțiile mai șterse pe care le are.

Un jurnalist spaniol i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu

Jurnalistul iberic Jonay Amaro s-a arătat deranjat de faptul că Andrei Rațiu este uneori criticat pentru prestațiile sale de la Rayo Vallecano, chiar dacă internaționalul român a demonstrat în nenumărate rânduri faptul că este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul pregătit de Inigo Perez.

Jonay Amaro i-a cauționat pe fanii lui Rayo Vallecano cărora le-a transmis că ”nu sunt conștienți” de valoarea lui Rațiu și a scos în evidență faptul că fotbalistul român este ”de neatins” la echipa din Vallecas.

”Andrei Rațiu. Nu suntem conștienți de ce jucător avem. Că a jucat o dată mai slab? Bineînțeles, de asta primește și mai multe critici, pentru că este bun și atunci când are o prestație mai slabă, iese în evidență.

Alături de Batalla și Lejeune, Rațiu este jucătorul de neatins al lui Rayo pentru ceea ce oferă în sistemul impus de Inigo”, a spus jurnalistul spaniol Jonay Amaro.