Cristiano Ronaldo a deschis scorul în minutul 33, după ce a reluat din prima o minge centrată de pe partea stângă de Sadio Mane.

Al-Nassr a intrat cu un avantaj de 2-0 la pauză, după ce Otavio a reușit să marcheze cu capul din centrarea lui Ronaldo.

Show-ul a continuat și după pauză. Mane a bifat al doilea assist pentru reușita lui Talisca din minutul 67. Al Riyadh a reușit să marcheze golul de onoare un minut mai târziu, prin Andre Gray, iar Talisca a stabilit scorul final în prelungiri, 4-1 pentru Al-Nassr.

No Cristiano Ronaldo fan will pass without liking this.

???????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ????pic.twitter.com/okpRST7yMX