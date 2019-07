Efectul Tamas loveste chiar mai sus! Trezeguet, proaspat numit ambasador al lui Juventus, prins in stare avansata de ebrietate la volan: i-a injurat pe politisti

David Trezeguet a comis-o rau la doar o zi dupa ce a fost numit ambasador al lui Juventus.

Fostul atacant international francez David Trezeguet a fost depistat in stare de ebrietate in trafic la Torino, el intrand in conflict cu politistii si adesandu-le insulte.

"Le multumesc politistilor din Torino si din respect nu vom comenta comportamentul "campionului"", a comentat ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, pe retelele de socializare.

Controlul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, cu putin timp inainte de ora 01:00, in timp ce Trezeguet (41 ani), devenit ambasador al clubului Juventus, se intorcea de la o petrecere cu prietenii.

Conform presei, fostul jucator s-a aratat "nervos, irascibil si lipsit de respect", refuzand sa se supuna alcooltestului, inainte de a sufla in fiola de trei ori pentru a i se depista o alcoolemie cuprinsa intre 1,5 si 1,7 gr/l in aerul expirat.

David Trezeguet a jucat o mare parte a carierei sale la Juventus (2000-2010), dar pentru italieni el a ramas in memorie ca fiind autorul golului de aur contra Squadrei Azzurra in finala EURO 2000, incheiata 2-1 pentru Franta.