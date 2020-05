"Sunt foarte fericit!" Prima reactie a lui Ianis dupa transferul la Rangers! 

Ianis Hagi a facut prima declaratie dupa ce Rangers a anuntat oficial transferul lui de la Genk.

"Sunt foarte fericit si mandru sa fiu parte din familia Rangers si sa reprezint culorile unui club atat de important. Abia astept sa ma revad cu baietii, sa revin pe Ibrox si sa ma bucur de momente frumoase alaturi de fanii nostri extraordinari!

De asemenea, vreau sa le multumesc celor de la Genk", a spus Ianis.

Si Steven Gerrard, actualul antrenorul al lui Rangers, s-a aratat bucuros de transferul romanului, declarand ca are incredere in el: "Ianis este recunoscut in Europa ca un jucator tanar, talentat, asa ca transferul sau definitiv aici este o veste excelenta.

Am reusit sa dezvolt o relatie buna cu Ianis foarte rapid. Este o placere sa-l antrenez, vrea sa invete si sa devina mai bun cu fiecare antrenament. Are deja experienta presiunii si a asteptarilor de pe Ibrox si stiu ca este pregatit pentru urmatorul sezon", a zis Gerrard.