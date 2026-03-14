Tottenham traversează o perioadă extrem de grea și este una dintre echipele care luptă pentru supraviețuirea în Premier League. Echipa internaționalului român ocupă locul 16 în clasament, cu 29 de puncte, la doar o lungime în fața ultimului loc retrogradabil.

Tottenham îi caută înlocuitor lui Igor Tudor

Deși Igor Tudor a fost adus la Tottenham cu gândul de a scoate echipa din groapă, cu antrenorul croat pe bancă, Spurs a avut parte doar de rezultate negative. Tehnicianul croat este contestat de suporterii londonezi și pare că nu se mai bucură nici de încrederea celor din conducerea clubului.

The Athletic a făcut vineri seară un anunț extrem de important pentru Radu Drăgușin. Conform presei din Anglia, londonezii caută variante pentru banca tehnică, astfel încât să aibă o soluție imediată în cazul în care vor decide să scape de Igor Tudor.

Se pare că demiterea lui Igor Tudor s-ar putea materializa după partida cu Liverpool de duminică, însă sursa citată susține că cei din anturajul clubului nu au dorit să confirme sau să infirme această ipoteză.

Fanii au răbufnit la adresa lui Tudor mai ales după eșecul suferit în Champions League în fața lui Atletico Madrid, scor 2-5. Pe ”Metropolitano”, Spurs a fost condusă cu 4-0 încă din minutul 22, după trei gafe uriașe, două ale lui Antonin Kinsky și una a lui Micky van de Ven.

Igor Tudor, întrebat direct despre demisia de la Tottenham

La conferința de presă de la finalul jocului cu Atletico, jurnaliștii britanici au insistat să îl întrebe pe Igor Tudor despre o posibilă demitere de la Tottenham. Deși antrenorul croat a încercat să ocolească răspunsul, Tudor a dat de înțeles că nu se gândește să demisioneze și a încercat să găsească scuze pentru evoluțiile teribile ale echipei.

”(n.r. Ești îngrijorat pentru postul tău?) Nu este un subiect pentru mine. Nu este despre jobul meu, este despre cum să ajut echipa. Mă gândesc mereu la asta.

(n.r. A devenit o muncă imposibilă pentru tine?) Nu o iau în felul acesta. Recunosc ceea ce suntem și ce probleme avem. Recunosc că în fiecare meci se întâmplă ceva, uneori foarte greu de explicat. Văd și dorința jucătorilor de a face lucrurile corect.

Am început bine, să spunem așa. Două sau trei minute am simțit că suntem în joc, dar când se întâmplă aceste lucruri, în momentul în care suntem acum, din păcate, așa stau lucrurile.

(n.r. Crezi că meriți să antrenezi în continuare la Tottenham?) Fără comentarii”, a spus Igor Tudor.