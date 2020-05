"Valoreaza 2 milioane sau mai putin!" Ianis Hagi, facut praf de o fosta glorie a lui Rangers! Cine l-a desfiintat pe fiul "Regelui" si ce a spus

Un fost jucator de la Rangers a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi de la club.

Fostul mare jucator al celor de la Rangers, Barry Ferguson, a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi si spune ca pana in acest moment a avut cateva momente de stralucire la Rangers, insa nu a ajuns la nivelul maxim de consistenta. Totodata, acesta spune ca suma de transfer pe care Rangers ar trebui sa o achite pentru transferul definitiv al lui Ianis, 5 milioane de euro, este mult prea mare.

"Nu cred c-ar putea fi in niciun caz vorba de aproape cinci milioane de lire. Ar face aproape doua milioane ori putin sub banii astia. Sigur ca detine potential si a avut unele momente de stralucire. Dar inca n-a atins acel nivel de consistenta, pentru ca are doar 21 de ani. Imprumutul la Glasgow Rangers a atras atentia lumii fotbalului asupra lui. Cand evoluezi la Rangers sau Celtic, te afli sub o mare presiune, pe care probabil ca n-a mai simtit-o niciodata".

Ar putea ajunge un mare fotbalist, dar are nevoie s-o arate in fiecare saptamana. Nu stiu care e cea mai buna pozitie pentru el, in dreapta, pe stanga sau in spatele varfului", a declarat Barry Feguson.