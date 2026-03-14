Fostul președinte al clubului, Massimo Moratti, a avut un discurs tranșant la adresa echipei pregătite de Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” rămân lideri în Serie A, cu 67 de puncte, însă avantajul față de rivala din oraș s-a redus la șapte puncte, după eșecul din Derby della Madonnina.

În spatele celor două formații din Milano se află Napoli, cu 56 de puncte. Locul patru este ocupat de surpriza Como, cu 51 de puncte, la egalitate cu AS Roma, iar topul este completat de Juventus.

Massimo Moratti: „Zero scuze!”

Moratti, cel care l-a adus pe Chivu la Inter în 2007 de la AS Roma, a criticat prestațiile recente ale echipei, mai ales finalul meciului din Cupa Italiei și jocul din derby.

În ciuda criticilor, Moratti este convins că Inter are resursele necesare pentru a rezista în fruntea clasamentului și pentru a cuceri titlul în acest sezon.

”Şapte puncte sunt multe, dar Chivu trebuie să reaprindă focul interior al echipei. Inter trebuie să reînceapă să alerge şi să joace. Duminică, pe San Siro, nu am văzut focul, tensiunea. Inadmisibil, mai ales într-un derby! Oricum, acea înfrângere s-a născut cu câteva zile înainte, la Como.

Am mers acolo să nu jucăm în Cupa Italiei, gândindu-ne că oricum mai există şi returul. Ultimele 10 minute, în care am pasat mingea înapoi, au fost josnice.

Avem lotul şi energia necesare pentru a căuta mereu victoria. Astfel, am antrenat pasivitatea pe care am văzut-o apoi împotriva lui Milan.

Fotbalul te face să plăteşti pentru astfel de lucruri. În derby, Inter a jucat un meci obosit, după ce a făcut-o intenţionat la Como. O prostie infinită.

Derby-ul era un meci considerat echilibrat, câştigai câteva, pierdeai altele, adesea se termina la egalitate. Acum nu trebuie să ne lăsăm copleşiţi de obsesii.

Zero scuze, inclusiv cea legată de sezonul trecut, care a fost, într-adevăr, epuizant. Dar resursele pentru a reîncepe să alergăm şi să luptăm există.

Avantajul de a nu mai fi în Champions League trebuie exploatat. Campionatul este o cursă pe etape, altfel s-ar organiza un turneu cu cinci echipe.

Se simte lipsa lui Lautaro. Nu doar pentru goluri şi pentru că fiecare minge pe care o atinge în careu o transformă într-un şut pe poartă. «El Toro» leagă mijlocul de atac, este umil, aleargă, îi motivează pe toţi. Un lider indispensabil.

Mă aştept ca Inter să reziste. Desigur, următoarea etapă este foarte, foarte importantă. Apoi se va întoarce şi Lautaro.

Important este ca jucătorii să-şi amintească faptul că cele 7 puncte avans sunt multe şi meritate. Şi dacă vom câştiga titlul, sper ca unii să nu încerce să prezinte acest lucru ca pe ceva normal”, a declarat Moratti, potrivit Gazzetta dello Sport.

Pentru Inter Milano urmează un meci tare în etapa #29. Băieții lui Chivu se vor duela cu Atalanta, pe teren propriu, sâmbătă, 14 martie, nu mai devreme de ora 16:00.