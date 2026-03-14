Elias Charalambous și-a dat demisia, iar patronul Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să preia echipa.

Fostul antrenor de la Universitatea Craiova are ca obiectiv clasarea pe unul dintre primele două locuri în play-out, poziții care duc la barajul pentru preliminariile UEFA Europa Conference League.

Ioan Andone: „Dacă nu le bați, nu ai șanse”

Fostul internațional Ioan Andone crede că misiunea lui Rădoi nu va fi deloc simplă. Tehnicianul a avertizat că meciurile din play-out sunt complicate, deoarece multe echipe luptă pentru salvarea de la retrogradare.

„Îi va fi foarte greu, nu va fi simplu pentru FCSB în play-out. E altceva, o să joace cu echipe disperate să se salveze de la retrogradare. Dacă nu le bați, nu ai șanse. Sunt și Oțelul Galați, UTA Arad, echipe bune”, a spus Andone pentru as.ro.

Mirel Rădoi va debuta în noul mandat pe banca celor de la FCSB într-un duel cu ultima clasată, Metaloglobus București. Meciul este programată duminică, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro