Sumudica, REGE in Turcia! Ce au postat turcii dupa a cincea victorie consecutiva

Gaziantep s-a impus cu 4-0 in deplasarea cu Kasimpasa!

Echipa lui Marius Sumudica ramane neinvinsa de paisprezece meciuri! Gaziantep s-a impus fara probleme in deplasarea cu Kasimpasa, la o etapa dupa ce a distrus-o pe Fenerbahce pe teren propriu, 3-1.

Alex Maxim a deschis scorul din penalty in minutul 9, tot el realizand dubla in minutul 25 al partidei, stabilind scorul primei reprize. In cea de-a doua parte au mai inscris Jefferson si Demir in minutul 57, respectiv 79.

Gaziantep este pe locul 4 in clasament, la doua puncte distanta de Fenerbahce, care insa are un meci in plus fata de echipa lui Sumudica.

La finalul partidei, turcii au postat pe contul de Twitter o poza cu Sumudica, alaturi de descrierea: "Marius Sumudica! #King"