EXCLUSIV | "Toti vor sa faca bani din fotbal, eu vreau sa fac performanta! Nu e momentul sa merg acolo!" Ce oferta a refuzat Sumudica 

Marius Sumudica are un sezon foarte bun in Turcia, unde a ajuns pe locul 4 in clasament alaturi de Gaziantep.

Antrenorul a comentat la Pro X ofertele pe care le are in acest moment, spunand ca viseaza la o oferta dintr-un campionat puternic, unde crede ca ar putea castiga trofee importante.

"Cand ai rezultate, toata lumea te priveste ca pe un om care ii salveaza in anumite momente, ma refer la angajatii care abia astept un bonus, care e mai mare decat salariul. La fotbal totul se poate schimba intr-un singur meci. In Turcia, imediat incep sa te critice.

Sa bati intr-o saptamana campioana la ea acasa si pe teren propriu pe Fener, inseamna enorm pentru o echipa care e pentru al doilea an in istoria clubului in prima liga. E o perioada buna, sper sa fie de lunga durata, dar in fotbal se poate intampla orice. Sper sa gestionam bine si momentele mai putin placute.

Atata timp cat ai rezultate, esti cautat. Toti incearca sa faca bani in fotbal. In momentul de fata sunt discutii, dar concreta ar fi doar o oferta din zona Golfului, pe care am refuzat-o. Am 49 de ani, inca sunt tanar si imi doresc sa fac performanta, vreau sa fac mai mult. Nu zic ca acolo nu se poate face performanta, dar nu e usor sa ajungi la echipe mari in zona Golfului.

Atunci, e de cantarit, nu poti sa te arunci cu capul inainte. Simt ca pot sa mai castig trofee daca ajung la o echipa mare. Nu stiu ce sanse am, dar deocamdata nu ma gandesc decat la ceea ce am de facut aici. Vreau sa imi duc contractul la bun sfarsit. Turcii vor sa vorbeasca cu mine, dar se lovesc de refuzul meu, nu e momentul sa discutam despre asta. Suntem angrenati si in Cupa si avem sanse, nu stim ce se va intampla in viata, asa ca o sa mai asteptam", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.