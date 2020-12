EXCLUSIV | Asaltat de oferte, Sumudica REFUZA nationala: "Romania are un antrenor BOLNAV de fotbal! Sa se foloseasca de el"

Marius Sumudica a vorbit la Pro X despre posibilitatea preluarii echipei nationale a Romaniei.

Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca nu se pune problema ca el sa ii ia locul lui Mirel Radoi in acest moment. Sumudica este de parere ca selectionerul are o strategie in care romanii ar trebui sa aiba incredere, punctand ca Radoi este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a intalnit.

"In viitor, federatia stie ce are de facut, acum il are pe Mirel acolo. Sunt sigur ca FRF are o strategie si stie ce are de facut chiar si cand apar criticile. Ii sustin in tot ceea ce fac, incerc sa ii ajut cu jucatorii pe care ii vor, dar nu se pune problema sa preiau echipa nationala. Nici nu imi doresc, eu sunt un antrenor care e obisnuit sa fie zilnic langa echipa. Ca va veni candva vremea, cand voi avea mai multa experienta si voi fi pregatit pentru nationala, vom vedea. Dar acum nici nu vreau asta.

Consider ca Mirel e un antrenor foarte bun, este unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-am intalnit in cariera mea. Are mult potential, vorbesc des cu el, dar e bolnav omul, sincer, vede numai fotbal. E prietenul meu si nu vreau sa ii iau locul, nu se pune problema. Eu am treaba mea.

Am simtit pe pielea mea ca este un antrenor bun. Cand pregateam meciurile cu FCSB, simteam ca am un adversar care are potential, chiar daca e un incapatanat si spune ca vrea sa joace foarte ofensiv, foarte bine, are strategia lui. Romania are un antrenor de care trebuie sa se foloseasca", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.