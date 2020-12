Rivalii incearca il ademeneasca! Sumudica a recunoscut ca are oferte din Turcia: "Sunt doua oferte incomparabile din punct de vedere material"

Gaziantep s-a impus pe teren propriu cu Fenerbahce, 3-1.

Marius Sumudica este pe val in Turcia si a ajuns cu echipa pe locul 4. Gaziantep este la 2 puncte de ocupantele locurilor 3 si 2, respectiv Galatasaray si Fenerbahce, ultima mentionata avand un meci mai putin disputat, si la 5 puncte de liderul Alanyaspor.

Oamenii de la club incearca sa il pastreze pe roman, dar pana acum nu au reusit sa ii satisfaca cerintele financiare. Contractul lui "Sumi" se termina in luna aprilie, o data cu finalizarea campionatului, iar el a recunoscut ca sunt sanse sa ramana in Turcia.

"Ei isi doresc foarte mult, dar sunt doar discutii. Acum e destul de greu sa prelungesc, pentru ca in momentul de fata mai am doua oferte, una din Turcia si una din Arabia Saudita. Sunt doua oferte incomparabile din punct de vedere material. Deocamdata nu ma grabesc, nu vreau sa imi ia mintile.

Deocamdata vreau sa duc echipa asta cat mai sus si sa realizez o performanta. De un an de zile eu nu pierd acasa, sunt singura echipa care in ultimele 22 de meciuri am marcat meci de meci, jucand intr-un sistem 3-5-2 foarte ofensiv, sunt singura echipa din campionat care nu pierde 14 meciuri consecutive.

Sunt niste borne care spun ceva... si atunci, aceste borne imi permit sa ma gandesc si eu mai sus. Exista discutii cu o echipa din Turcia, o echipa de traditie...Nu e in fruntea clasamentului, dar e o echipa cu nume", a spus Marius Sumudica pentru Telekom Sport.

