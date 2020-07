Sumudica l-ar putea pierde pe Tosca! Doua echipe din Serie A se bat pentru semnatura fundasului roman

Alin Tosca (28 ani) a impresionat in tricoul lui Gaziantep in acest sezon, iar asta i-ar putea aduce un transfer important.

Fundasul roman ar fi aproape de o revenire in Serie A, dupa ce doua cluburi si-ar fi exprimat interesul pentru el. Conform Corriere dello Sport, Sassuolo si echipa recent promovata, Benevento, l-ar vrea pe Tosca din sezonul urmator.

Internationalul roman a mai jucat la Benevento in sezonul 2017/18, cand a fost imprumutat de Betis in Serie A, unde a jucat 13 meciuri.

Adus de Marius Sumudica de la Betis in 2019, Alin Tosca a devenit unul dintre stalpii apararii lui Gaziantep. In acest sezon, romanul nu a ratat niciun meci, bifand 36 de aparitii in tricoul turcilor.