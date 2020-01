"Avem oferta pe masa!" Alin Tosca poate pleca de la Gaziantep! Marius Sumudica a facut anuntul! Cati bani ofera clubul si unde poate ajunge

Alin Tosca ar putea ajunge la o echipa din Italia.

Jucatorul celor de la Gaziantep Gazisehir, Alin Tosca (27 de ani), este foarte aproape de a prinde un transfer in Italia. Antrenorul echipei din Turcia, Marius Sumudica, a declarat ca exista o oferta clara pentru Tosca de 600.000 de euro de la un club din Italia. Tosca a ajuns la Gaziantep de la Betis in vara anului trecut, liber de contract, si a evoluat in 20 de partide pentru formatia turca in toate competitiile.

"Tosca a venit liber de contract, fara nicio suma de transfer. Tosca are acum o oferta scrisa de 600.000 de euro din partea unui club din Italia. Este un baiat de caracter. Mi-a spus ca nu vrea sa plece, ca vrea sa stea alaturi de mine. Este o oferta clara, scrisa, de 600 de mii de euro pentru transfer, in conditiile in care am adus jucatorul acesta gratis aici. Dar a jucat foarte bine, 17 meciuri, toate minutele. In momentul de fata el isi doreste sa continue cu noi, dar cred ca la vara acest transfer se va face cu siguranta si probabil pe alta suma", a spus Marius Sumudica, la Telekom.

Zilele acestea, presa din Italia a scris ca echipa care il vrea pe Tosca este Benevento, echipa pentru care fundasul roman a mai evoluat. Cei de la Il Matino ofera aceasta informatie, iar daca ar transferul s-ar realiza ar fi o adevarata afacere pentru Gaziantep, in conditiile in care acesta a venit liber de contract sub comanda lui Sumudica.

1,30 de milioane de euro este cota lui Tosca in acest moment, pe transfermarkt.com