OFICIAL: Tosca a semnat! A fost prezentat ca o super lovitura la noul sau club

Tosca s-a inteles inca de acum cateva zile cu clubul, iar azi a fost prezentat oficial.

Tosca, 27 de ani, va juca in urmatorii doi ani la Gaziantep Gazisehir, echipa antrenata de Marius Sumudica.

Fostul stelist a ramas liber de contract in aceasta vara, dupa ce Betis a renuntat la el. Sezonul trecut, fotbalistul a fost trimis sub forma de imprumut la PAOK, dupa ce in 2018 a jucat tot sub forma de transfer temporar la Benevento.

Tosca are un singur gol marcat in cariera si 5 assisturi. In nationala Romaniei, fundasul a prins 16 meciuri.