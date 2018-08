ULTIMA ORA | Alin Tosca s-a transferat de la Betis! Unde va juca fostul stelist in acest sezon

Razvan Lucescu l-a luat pe Alin Tosca la PAOK.

Alin Tosca, fundas in varsta de 26 de ani, va juca in acest sezon la PAOK Salonic, sub comanda lui Razvan Lucescu!



Echipa greaca a lui Razvan Lucescu a reusit sa il imprumute pe Tosca de la Betis Sevilla si va avea optiune de cumparare definitiva a fundasului. 1.3 milioane euro va trebui sa plateasca PAOK in vara lui 2019 pentru a-l pastra pe Tosca.



Alin Tosca a fost imprumutat in primele sase luni ale anului la Benevento, in Italia, echipa care a retrogradat din Serie A.