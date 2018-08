ULTIMA ORA: Tosca s-a inteles cu PAOK! Anuntul facut de greci

Alin Tosca este aproape de transferul la PAOK dupa ce cluburile s-au inteles.

Fostul fundas de la FCSB Alin Tosca nu intra in planurile lui Quique Setien. Dupa ce in returul sezonului trecut a fost imprumutat in Italia la Benevento, acum conducatorii lui Betis incearca sa-l vanda pe fundasul roman.

Cea mai convenabila oferta pentru formatia din La Liga vine de la PAOK. Grecii sunt de acord atat cu pretentiile fotbalistului cat si cele ale clubului. Tosca a devenit prima varianta pentru PAOK dupa ce grecii au ratat aducerea lui Kostas Stafylidis conform jurnalistilor de la gazetta.gr.

Fundasul in varsta de 26 de ani a bifat 23 de partide oficiale in tricoul celor de la Betis. Acesta este al doilea fotbalist trecut pe la FCSB care ajunge sa evolueze in tricoul lui PAOK dupa Fernando Varela.