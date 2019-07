OFICIAL | Alin Tosca a fost prezentat la noua sa echipa! Va fi coleg cu Junior Morais! Unde va juca fostul fundas de la FCSB

Alin Tosca a fost prezentat la noua sa echipa.

Alin Tosca s-a despartit in aceasta vara de Real Betis. El fusese imprumutat in sezonul recent incheiat la PAOK Salonic, formatie care a cucerit titlul in Grecia.

Saptamana trecuta, Marius Sumudica a declarat ca fostul fundas de la FCSB face vizita medicala cu Gaziantep si va veni sub comanda sa.

Tosca a fost prezentat oficial de clubul din Turcia si a semnat un contract pe doua sezoane cu echipa de antrenata de Sumudica.

Tosca a mai jucat la FCSB, Urziceni, Sageata Navodari, Viitorul, Betis si Benevento

16 meciuri a bifat Alin Tosca la nationala Romaniei