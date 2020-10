BREAKING NEWS: UNIC IN ISTORIE! Sumudica face inconjurul lumii cu ultima nebunie: a inceput sa danseze dupa ce a fost eliminat! Clip FABULOS

Marius Sumudica e din nou in centrul atentiei dupa un moment fantastic in Turcia!

Eliminat in prelungirile meciului cu Trabzonspor dupa ce s-a dus sa vada alaturi de arbitru un moment de analiza VAR, Sumudica a vazut finalul partidei din tribune! Tehnologia video a fost de partea lui Sumi! Echipa lui, Gaziantep, a primit penalty, iar Maxim a egalat.

Finalul si reactia lui Sumudica bat insa orice! Antrenorul roman a inceput sa DANSEZE in tribune, in fata tribunei oficiale.

In doar cateva minute, clipurile in care Sumudica apare dansand au strans sute de mii de vizualizari in mediile de comunicare turcesti.



