Iesire NERVOASA a lui Marius Sumudica in fata jurnalistilor! Ce l-a suparat pe antrenorul lui Gaziantep si cum a putut sa reactioneze

Marius Sumudica este in continuare nemultumit de situatia de la club.

Antrenorul le-a reprosat turcilor in mai multe randuri ca nu au investit in transferuri. Gaziantep are un singur punct castigat dupa primele doua etape din campionat, iar Sumudica a reactionat dur in fata jurnalistilor, referindu-se inca o data la mutarile pe care si le doreste, dar pentru care nu exista bani.

"Oricine ar fi in locul meu, uite asa, asteapta un transfer. Si lui Guardiola i-ar placea, si lui Mourinho. Toata lumea deschide gura asa si spune 'Vreau jucatori! Vreau jucatori!' Si eu vreau jucatori, bine?", a declarat iritat Marius Sumudica.

Gaziantep FK TD Sumudica: - Benim yerime kim gelse ağzı böyle açık transfer beklerdi. Guardiola, Mourinho olsa da isterdi. Sorumluluk benim omuzlarımda ben de istiyorum. pic.twitter.com/y6dMdVkMPr — Spor Arena (@sporarena) September 23, 2020

Printre fotbalistii pe care si i-ar fi dorit antrenorul la Gaziantep se afla si Denis Alibec.