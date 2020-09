Maxim, din nou decisiv pentru Sumudica! Mijlocasul roman a reusit sa ii aduca un punct lui Gaziantep in minutul 90

Marius Sumudica nu a reusit sa obtina nici in meciul de sambata cele 3 puncte.

Gaziantep a jucat in deplasare contra lui Goztepe, scor 2-2. Baietii lui "Sumi" au inceput bine meciul si au dechis scorul in minutul 8 prin Demir. Sumudica a intrat la vestiar in avantaj, iar dupa 45 de minute Gaziantep conducea cu 1-0. In repriza secunda, gazdele au egalat repede in minutul 50 prin Aydogdu, iar in minutul 61 Brown Ideye o aducea in avantaj pe Goztep. Alexandru Maxim a fost integralist si a reusit sa ii aduca un punct lui Sumudica dupa ce a executat o lovitura de la 11 metri, iar rezultatul final a fost 2-2.

Gaziantep este pe locul 13 in clasament cu 2 puncte dupa 3 etape jucate in campionatul turc.

90+1' Alexandru Maxim (P)

