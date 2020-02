Steven Gerrard a fost ULUIT de prestatia lui Ianis! Ce a spus antrenorul lui Rangers la finalul meciului despre Hagi

Rangers a castigat pe teren propriu cu 2-1 cu Hibernian.

Ianis Hagi a inscris golul victoriei pentru echipa lui cu un sut perfect din interiorul careului. La finalul meciului, antrenorul echipei, Steven Gerrard a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Ianis.

“Performanta lui Hagi care a adus victorie merita toate titlurile , insa cred ca jocul sau in general a fost remarcabil in toata repriza secunda.

Cred ca s-a adaptat cu campionatul si meciul in prima repriza, insa ce prestatie la primul tau meci de debut, acasa, iar finalizarea este remarcabila.

A fost cu siguranta o sclipire la noi si Hagi a fost acea sclipire. Golul sau? De pe margine spui doar sa atinga mingea, deoarece sunt 5 in aparare, 10 metri distanta, dar eu sunt pe margine.

Este o finalizare rafinata, chiar in plasa laterala, iar prestatia sa din a doua repriza, doar sa ai personajul, personalitatea, curajul si taria sa primesti mingea in orice situatie. Daca sunt doi oameni in jurul lui, face jocul sa para mai usor.

Este un jucator inteligent si daca asta este startul care il face sa continue asa, atunci sunt nerabdator sa il vad jucand", a declarat Steven Gerrard la finalul meciului.