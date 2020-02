La asta nu se astepta nimeni! Cu ce club URIAS putea sa semneze Ianis Hagi inainte de a merge la Rangers! Dezvaluiri de ULTIMA ORA

Ianis Hagi ar fi putut ajunge la alt club inainte de a merge la Rangers.

Ianis Hagi s-a transferat in aceasta iarna la Rangers de la Genk. Rangers va juca in aceasta seara impotriva celor de Hierbnian, in runda cu numarul 25 din campionatul Scotiei. In partida de debut, Ianis Hagi a intrat in minutul 77, in meciul impotriva celor de la Aberdeen si i-a impresionat pe fanii celor de la Rangers.

Fostul mare fotbalist olandez, Jaap Stam, a dezvaluit ca Ianis Hagi era monitorizat de Ajax si ar fi putut ajunge sa fie coleg cu Razvan Marin.

"Transferul lui Ianis este o mutare buna pentru Glasgow Rangers. Ajax se uita mereu la tinerii fotbalisti talentati. Au vrut sa-l transfere, iar asta e un lucru bun" , a spus Jaap Stam, citat de Rangers News.